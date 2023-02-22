Şimdi, 'İyilikte Buluşuyoruz'

Kolektif biçimde destekçilerin katkılarıyla tasarım ürünlerden, el yapımı çeyizliklere, çeşitli yemeklerden, kitaplara kadar Ayşe Sevim, Billur Tirgil ve Ayşe Şahinboy Doğan'ın İyilikhane Çocuk Derneği ile birlikte organize ettiği "İyilikte Buluşuyoruz" kermesi 24-25-26 Şubatta Üsküdar Muamma Kahvede yapılacak. Ayrıca bu üç gün boyunca proje destekçilerinden İstanbul Sinema Evi, Z-Gelişim Atölyeleri, Net Yazı, Tiyatro Külliyen ve Tiyatro Ankebut çeşitli atölyeler düzenleyecek.

Ayşe Sevim: "İnsan bir şey yapmadan devamlı deprem bölgelerine ait videoları izleyerek hasta oluyor. Deliriyor. Ben bu işe bölgedeki insanlara yardım etmek kadar kendime yardım etmek için de girdim. Bizler fil olsak başka bir bölgede depremde zarar gören filler için yola çıkmazdık. Ama insanız ve insan oluşumuz yakamızı bırakmıyor. Bize "bir şey yap" diyor." Böylece ayağa kalkıyoruz. Elhamdülillah"

Ayşe Şahinboy Doğan: "Günlerdir hepimiz uykusuz, yüreğimiz ağrılarla, dilimizde duayla haberleri takip ediyoruz. Acımız büyük. Imtihan zor. Şimdi dayanışma zamanıdır, o yüzden bu kermesi bi nebze olsun yaralarımızı birlikte sarmak için düzenliyoruz."

Billur Tirgil: "Bize ne düşer diye yola çıktık. Biz "elinin emeği" ile ekmeğini kazanan insanlarız. Bubüyük imtihanın içinde elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Bir güzelliğe teşvik edelim. İyiliği yayalım. İyilikte buluşalım."

Kermes ve atölyelerden toplanan tüm gelir, İyilikhane Derneği aracılığıyla deprem bölgesindeki ailelerin ihtiyacı için kullanılacak.

İyilikte Buluşuyoruz Atölyeleri Programı

24 Şubat Cuma

10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri

Geleneksel Motiflerle Çanta Boyama Atölyesi

13:00 – 14:30 / Nurdan Albamya

Dramayla Önyargılardan Kurtulmak

15:30-17:00 / Özgü Güler

Çocuğunun Mizacını Keşfet

18:00-19:30 / Sümeyra Demir

Nakışlı Broş Atölyesi

20:30-21:30 / Yeşim Tonbaz

Kısa Film Okumaları

25 Şubat Cumartesi

10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri

Dikiş Tasarım Atölyesi (7-12 Yaş)

13:00-14:30 / Jenny Molendyk Divleli

Kudüs Namaz Çocuk Atölyesi

15:30-17:00 / Nurgül Bahar

Gençlerle Felsefe P4C

18:00-19:30 / Ayşe Şahinboy Doğan

Tiyatro ile Kendini Keşfet (sadece kadınlara özeldir)

20:30-21:30 / Osman Doğan

Oyunculuk Atölyesi

26 Şubat Pazar

10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri

Geridönüşüm Kâğıt Yapımı Atölyesi (7-12 Yaş)

13:00-14:30 / Tuğba Akbey İnan

İletişim Kasını Geliştirmek

15:30-17:00 / Karagöz Kukla

Karagöz Oynatımı ve Birlikte Tasarlama

18:00-19:30 / M. Ahmet Demir

Suluboya Atölyesi

20:30-21:30 /Ayşe Sevim

Masal Okuma Atölyesi