Şimdi, "İyilikte Buluşuyoruz"
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Depremin bıraktığı yıkımın ardından, yeni bir hayat kurmaya çalışan ailelerin barınma ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek adına 100'ü aşkın destekçiyi bir araya getiren "İyilikte Buluşuyoruz" Kermesi 24-26 Şubat arasında Üsküdar'da düzenlenecek.
Kolektif biçimde destekçilerin katkılarıyla tasarım ürünlerden, el yapımı çeyizliklere, çeşitli yemeklerden, kitaplara kadar Ayşe Sevim, Billur Tirgil ve Ayşe Şahinboy Doğan'ın İyilikhane Çocuk Derneği ile birlikte organize ettiği "İyilikte Buluşuyoruz" kermesi 24-25-26 Şubatta Üsküdar Muamma Kahvede yapılacak. Ayrıca bu üç gün boyunca proje destekçilerinden İstanbul Sinema Evi, Z-Gelişim Atölyeleri, Net Yazı, Tiyatro Külliyen ve Tiyatro Ankebut çeşitli atölyeler düzenleyecek.
Ayşe Sevim: "İnsan bir şey yapmadan devamlı deprem bölgelerine ait videoları izleyerek hasta oluyor. Deliriyor. Ben bu işe bölgedeki insanlara yardım etmek kadar kendime yardım etmek için de girdim. Bizler fil olsak başka bir bölgede depremde zarar gören filler için yola çıkmazdık. Ama insanız ve insan oluşumuz yakamızı bırakmıyor. Bize "bir şey yap" diyor." Böylece ayağa kalkıyoruz. Elhamdülillah"
Ayşe Şahinboy Doğan: "Günlerdir hepimiz uykusuz, yüreğimiz ağrılarla, dilimizde duayla haberleri takip ediyoruz. Acımız büyük. Imtihan zor. Şimdi dayanışma zamanıdır, o yüzden bu kermesi bi nebze olsun yaralarımızı birlikte sarmak için düzenliyoruz."
Billur Tirgil: "Bize ne düşer diye yola çıktık. Biz "elinin emeği" ile ekmeğini kazanan insanlarız. Bubüyük imtihanın içinde elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için gayret ediyoruz. Bir güzelliğe teşvik edelim. İyiliği yayalım. İyilikte buluşalım."
Kermes ve atölyelerden toplanan tüm gelir, İyilikhane Derneği aracılığıyla deprem bölgesindeki ailelerin ihtiyacı için kullanılacak.
İyilikte Buluşuyoruz Atölyeleri Programı
24 Şubat Cuma
10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri
Geleneksel Motiflerle Çanta Boyama Atölyesi
13:00 – 14:30 / Nurdan Albamya
Dramayla Önyargılardan Kurtulmak
15:30-17:00 / Özgü Güler
Çocuğunun Mizacını Keşfet
18:00-19:30 / Sümeyra Demir
Nakışlı Broş Atölyesi
20:30-21:30 / Yeşim Tonbaz
Kısa Film Okumaları
25 Şubat Cumartesi
10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri
Dikiş Tasarım Atölyesi (7-12 Yaş)
13:00-14:30 / Jenny Molendyk Divleli
Kudüs Namaz Çocuk Atölyesi
15:30-17:00 / Nurgül Bahar
Gençlerle Felsefe P4C
18:00-19:30 / Ayşe Şahinboy Doğan
Tiyatro ile Kendini Keşfet (sadece kadınlara özeldir)
20:30-21:30 / Osman Doğan
Oyunculuk Atölyesi
26 Şubat Pazar
10:30 – 12:00 / Z Gelişim Atölyeleri
Geridönüşüm Kâğıt Yapımı Atölyesi (7-12 Yaş)
13:00-14:30 / Tuğba Akbey İnan
İletişim Kasını Geliştirmek
15:30-17:00 / Karagöz Kukla
Karagöz Oynatımı ve Birlikte Tasarlama
18:00-19:30 / M. Ahmet Demir
Suluboya Atölyesi
20:30-21:30 /Ayşe Sevim
Masal Okuma Atölyesi