Şimdi Intel düşünsün: Apple M2 benchmark skoru yayınlandı - Haberler

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Şimdi Intel düşünsün: Apple M2 benchmark skoru yayınlandı

Shiftdelete - Güncel
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Şimdi Intel düşünsün: Apple M2 benchmark skoru yayınlandı

Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni işlemcisini tanıttı. Özellikleri ile dikkat çeken Apple M2 işlemcinin benchmark skoru yayınlandı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği WWDC22 etkinliğinde M2 işlemcisini tanıttı. Özellikleri ve güç tüketimi ile dikkat çeken Apple M2 işlemcinin benchmark skoru yayınlandı.

Apple M2 işlemci, benchmark skoru ile gündemde

9to5Mac'in haberine göre, Apple M2 işlemciyle yapılan testlerin sonuçları ortaya çıktı. Apple M2, işlemci performansında M1'den yüzde 18 daha hızlı. Grafik performansında ise M1'den yüzde 35 daha iyi performansa sahip olan işlemci, Intel Alder Lake masaüstü işlemcileri de geride bırakmayı başardı.

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Apple, M1 işlemcide 3.2GHz performans çekirdeği kullanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan M2 işlemcide ise 3.49GHz performans çekirdeği bulunuyor. Tek çekirdek performansı M1'den yaklaşık yüzde 11.5 daha hızlı olan M2, çok çekirdek performansında ise M1 işlemciden yüzde 19.4 daha iyi performans ile karşımıza çıkıyor.

Analistler, Apple'ın tanıttığı yeni işlemcinin etkileyici olduğunu belirtti. Şirketin Intel işlemcilerden vazgeçme kararın yerinde olduğunun altını çizen analistler, ARM tabanlı işlemcilerin gelecekte daha fazla tercih edileceğini düşünüyor.

Geekbench skoruna göre M2 işlemci, Intel Alder Lake'in Core i9 12900-K ve Core i9 12900-KF işlemcileriyle kıyaslandığında sadece tek çekirdek performansında geride kalıyor. Masaüstü işlemcileri olaraak bilinen Core i9 12900-K ve Core i9 12900-KF, çoklu çekirdek performansında Apple M2'nin gerisinde kaldı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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