Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Simavlı şehit Uzman Onbaşı Ali Yılmaz mezarı başında anıldı

Simavlı şehit Uzman Onbaşı Ali Yılmaz mezarı başında anıldı

Güncel Haberler

2019 yılında Iğdır'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Kütahya'nın Simav ilçesinde mezarı başında anıldı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ı Ölüm Yıldönümünde Mamak köyü mezarlığında bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

2019 yılında Iğdır'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Kütahya'nın Simav ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ı Ölüm Yıldönümünde Mamak köyü mezarlığında bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uzman Onbaşı Ali Yılmaz Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title