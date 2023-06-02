Simavlı şehit Uzman Onbaşı Ali Yılmaz mezarı başında anıldı
Güncel Haberler
2019 yılında Iğdır'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Kütahya'nın Simav ilçesinde mezarı başında anıldı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ı Ölüm Yıldönümünde Mamak köyü mezarlığında bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
2019 yılında Iğdır'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, Kütahya'nın Simav ilçesinde mezarı başında anıldı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ı Ölüm Yıldönümünde Mamak köyü mezarlığında bulunan kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel