Simav Kaymakamı Köyleri Geziyor ve Sorunları Yerinde Çözüyor

Kütahya'nın Simav ilçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, hem köyleri geziyor, hem de köylerin sorunlarını yerinde görüp çözüm üretiyor. Kaymakam Karaloğlu, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Şimşek ve ilgili kurum amirleri ile birlikte ilçeye bağlı Eğdemir, Yeşildere ve Maden köylerine ziyarette bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, hem köyleri geziyor, hem de köylerin sorunlarını yerinde görüp çözüm üretiyor.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Şimşek ve ilgili kurum amirleri ile birlikte ilçeye bağlı Eğdemir,Yeşildere ve Maden köylerine ziyarette bulundu. Köy muhtarlarından sorunlar hakkında bilgi alan Kaymakam Karaloğlu, köylerde yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Yeşildere okulunda incelemelerde bulunan Karaloğlu, öğrencilerin durumu hakkında okul idaresinden bilgi aldı. - KÜTAHYA