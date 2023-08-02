Simav İlçe Müftülüğü Personeline Başarı Belgesi Verildi

Simav İlçe Müftülüğünde Daire Personeli, Din Görevlisi ve Kur'an Kursu Öğreticisi olarak çalışan ve deprem bölgesi Hatay Kırıkhan'da gönüllü olarak görev alan personellere başarı belgesi verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanıp gönderilen ve İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından personellere dağıtılan başarı belgelerinde," 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadelede milletimizin yaralarını sarmak için ortaya koymuş olduğunuz büyük fedakarlıktan ötürü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122'inci maddesi hükümleri çerçevesinde Başarı Belgesi ile taltif edilmiş bulunmaktasınız. Bu vesileyle teşekkür ediyor, İslama ve insanlığa hizmet yolunda muvaffakiyetler diliyorum" ibareleri yer alıyor. - KÜTAHYA