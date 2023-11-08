Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan operasyonda, 250 gram kubar esrar ve 2 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 250 Gram Esrar ve 2 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akdağ ve Güney beldelerinde 7 ayrı adreste yapılan aramada, 250 gram kubar esrar ve 2 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Simav ilçesi Akdağ ve Güney beldelerinde 7 ayrı adreste 8 şüphelinin ev ve eklentilerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 250 gram kubar esrar, 2 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 1 adet tütün doldurma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA