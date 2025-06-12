Simav'da Deprem Fırtınası: 1350 Sarsıntı Kaydedildi

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Simav ilçesinde yılın başından beri 1350 deprem kaydedildiğini ve bunların 1250'sinin son 1,5 ayda gerçekleştiğini açıkladı. Bölgedeki sismik hareketliliğin 'deprem fırtınası' olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Kütahya'nın Simav ilçesinde 2025 yılının başından beri 1350 deprem kaydedildiğini belirterek, "Bu sarsıntıların 1250'si son 1,5 ayda gerçekleşti." dedi.

Özburan, AA muhabirine, Simav ilçesinde 21 Nisan'da 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremle başlayan sismik hareketliğin sürdüğünü söyledi.

Son günlerde bölgede sismik hareketliliğin yeniden arttığını belirten Özburan, şunları kaydetti:

"En son Simav'da 10 Haziran Salı günü meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem birçok yerden hissedildi. 21 Nisan'da ilk meydana gelen 4,3'lük depremden bu yana 4'ün üzerinde en büyüğü 4,6 olan 8 sarsıntı kaydedildi. Bu depremlerin 4,6 büyüklüğünü geçmediğini görüyoruz. Klasik tektonik depremlerde bir ana şok gerçekleşir ve büyüklüğü küçülerek devam eder ancak buradaki depremlerde böyle bir durum söz konusu değil."

Doç. Dr. Özburan, depremlerin Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir alanda gerçekleştiğini hatırlattı.

"Bölgedeki deprem fırtınası sürebilir"

Bölgedeki sismik hareketliliğin bir "deprem fırtınası" olduğunu vurgulayan Özburan, "Bölgede yılın başından beri 1350 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların 1250'si son 1,5 ayda gerçekleşti. Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna 'deprem fırtınası' diyebiliriz. Bu deprem fırtınasının da süreceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Muzaffer Özburan, depremlerin jeotermal kökenli olabileceğine değinerek, şöyle devam etti:

"İncelediğimizde literatürde 4,5 büyüklüğe varan depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Amerika ve Güney Kaliforniya civarında yapılan çalışmalarda buna benzer örnekler yaşanmış. Simav'daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Asıl cevabı çalışmalar sonlandırıldıktan sonra verebiliriz."

Özburan, sismik hareketliliğin yaşandığı bölgenin güncel diri fay haritasında görünmediğini ancak depremlerin kuzey-batı, güney-doğu uzanımlı olan Naşa Fay Zonu ile aynı uzanımda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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