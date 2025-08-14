Simav'da 7 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Simav'da 7 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi
Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma tarafından yapılan baskında, evde 7 ton 850 kilogram sahte sıvı ve toz deterjan bulundu. Şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında işlem başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bir evde 7 ton 850 kilogram sıvı ve toz sahte deterjan ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, evinde toptan ve perakende sıvı ve toz deterjan sattığı iddia edilen şüphelinin adresine baskın yapıldı.

Adreste 7 ton 850 kilogram sıvı ve toz sahte deterjan ile av tüfeği ve tartı ele geçirildi.

Yapılan incelemede ele geçirilen malzemelerin bazı markaların adı kullanılarak üretilen sahte ürünler olduğu belirlendi.

İfadesi alınmak üzere jandarmaya götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

