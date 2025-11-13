Simandou Demir Cevheri ve Altyapı Projesi, Gine'deki Morebaya Limanı'nda Faaliyete Geçti
Dünyanın en büyük projelerinden biri olan Simandou Demir Cevheri ve Altyapı Projesi, Gine'nin Forecariah eyaletindeki Morebaya Limanı'nda 11 Kasım 2025 tarihi itibarıyla faaliyete geçti.
KONAKRİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Gine'nin Forecariah eyaletinde bulunan Morebaya Limanı'ndaki ağır iş makinesi, 11 Kasım 2025.
Dünyanın kendi alanındaki en büyük projelerinden biri olan Simandou Demir Cevheri ve Altyapı Projesi, Gine'nin Morebaya Limanı'nda salı günü faaliyete geçti. (Fotoğraf: Zhang Jian/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel