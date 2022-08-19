SIM KARTSIZ TELEFONLA 112'YE 2 BİN 376 ÇAĞRI

ZONGULDAK'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yılbaşından beri SIM kartsız telefonla 2 bin 376 asılsız çağrı bırakan kişinin kimliği belirlenemedi. Aramanın yapıldığı köye giden jandarma ekiplerinin ikazlarıyla çağrılar sonlandı. 112 Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, 112'nin sadece acil durumlarda aranması gerektiğini söyledi.

Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi, yılbaşından bu yana 337 bin 717 çağrıya yanıt verdi. Bu çağrılardan 2 bin 376'sı, SIM kartsız telefonla arayanın ses vermediği 'sessiz çağrı' ile oldu. Çağrı merkezi personelinin ihbarıyla harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, aramaların Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünden geldiğini belirledi. Aramaları yapanın kimliği tespit edilemezken, köye jandarma ekipleri gönderildi. Müdür Cemal Kar, jandarmanın köyde yaptığı uyarıların ardından aramanın şimdilik sonlandırıldığını belirtti. Ayrıca yıl içinde asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğal gaz firmalarını ilgilendiren konular, sürekli 'sessiz çağrı' bırakma ve argolu konuşmalar gibi acil olmayan durumlar için arayan 12 kişiye, 6 bin 732 TL ceza uygulandı.

CEZASI 561 TL

112 Acil Çağrı Merkezi'nin 24 saat hizmet verdiğini dile getiren Cemal Kar, Vatandaşlarımızın sadece acil durumlarda aramasını rica ediyoruz. Acil olmayan aramalarımız şu an için yüzde 66 seviyelerinde. Bu seviye biraz yüksek. Bu seviyenin daha da düşmesi için okullarda tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Yayınlarımızla da halkımızı da bilgilendiriyoruz. Bunun dışında acil olmayan durumlarda arayan vatandaşlarımızı SMS veya arama ile ikaz ediyoruz. İkazlarımıza cevap vermeyenlere de 561 TL para cezası uyguluyoruz. Daha da ısrar ederlerse adli işlem yapmak zorunda kalıyoruz maalesef dedi.

2022 yılı boyunca 337 bin çağrıya yanıt verdiklerini söyleyen Çağrı Merkezi Müdürü Kar, pandeminin etkisinin hafiflemesiyle gereksiz çağrıların yüzde 6 düşüşle yüzde 66'ya kadar indiğini belirtti. Arayıp hiç konuşmadan hatları meşgul eden kişiyi tespit ederek, tahmini konumuna jandarma gönderdiklerini ve çağrıların önüne geçtiklerini aktaran Kar, 2 bin 300 küsur defa arayan bir vatandaşımız vardı. Biz onu jandarmamız sayesinde ikaz ederek aramasını engelledik. Tekrar ararsa adli işlem başlatmak zorunda kalacağız. IMEI numarasından konum tespitleri sıkıntılı olduğu için bölgesel anlamda gelen konumlardan daraltarak, bölgeyi jandarmaya ilettik. Birkaç hane ikaz edilince aramalar durdu. Tekrar ararsa adli işlemlere geçmek zorunda kalacağız. Daha etkin ve verimli hizmet verilebilmesi için 'sessiz çağrılar' ile gereksiz aramaların azaltılması gerekiyor. Vatandaşlar ilk önce konumunu, adresini düzgün şekilde verip kısa ve öz olarak 'yangın var, kaza var, kazayla ilgili sıkışma var' gibi bilgileri versinler. Bunların yanı sıra sakin olmalarını rica ediyoruz. Bizi sadece acil durumlarda aramalarını istiyoruz diye konuştu.