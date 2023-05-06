Silvio Berlusconi hastaneden partisinin kongresine video mesaj gönderdi

Eski İtalya Başbakanı ve merkez sağ Forza Italia (FI) Partisinin lideri Silvio Berlusconi, bir aydan fazladır akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastaneden partisinin kongresine video mesaj gönderdi.

Eski İtalya Başbakanı ve merkez sağ Forza Italia (FI) Partisinin lideri Silvio Berlusconi, bir aydan fazladır akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastaneden partisinin kongresine video mesaj gönderdi.

"Kronik lösemi" teşhisi konulan ve 5 Nisan'dan bu yana Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde akciğer enfeksiyonu tedavisi gören 86 yaşındaki lider, bugün partisinin kongresine hastanede çekilen video mesajla katıldı.

Berlusconi mesajında, "İşte buradayım, sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum." dedi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ortaklarından olan FI'nin lideri Berlusconi, kabinenin kısa sürede ortaya koyduğu işlerden gurur duyduğunu belirtti.

Berlusconi, Avrupa'nın birleşik olmasını sağlamaları gerektiğini ve böylece Çin'e karşı mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

FI liderinin, video mesajı parti kongresinde büyük heyecan ve coşku yarattı.

Silvio Berlusconi, bu mesajla aynı zamanda hastanedeki tedavisinin başladığı 5 Nisan'dan bu yana ilk kez kamuoyuna görüntü vermiş oldu.

İtalyan basınında, Berlusconi'nin yorgun göründüğü yorumları yapıldı.

Akciğer enfeksiyonu tedavisi sebebiyle 5 Nisan'dan bu yana San Raffaele Hastanesi'nde tedavi gören Berlusconi, 16 Nisan'da yoğun bakım ünitesinden çıkarılmıştı.

İtalya'da "1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.