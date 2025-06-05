Silvan Kaymakamı Uğuz'dan Kurban Bayramı Mesajı

Silvan Kaymakamı Uğuz'dan Kurban Bayramı Mesajı
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Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı. Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Uğuz, barış ve huzur dileğinde bulundu.

Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uğuz, mesajında, Kurban Bayramı'nın sevme ve sevindirme günleri olduğunu belirti.

İnsanları sevgi, saygı ve kardeşlik duyguları ile kaynaştıran, birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma hislerinin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunun yaşandığını belirten Uğuz, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramların insani, milli ve manevi değerlerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyan müstesna günlerdir. Kurban Bayramı, cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdandır. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dayanışma ruhumuzu, kardeşlik bağımızı pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Silvanlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini canı gönülden temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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