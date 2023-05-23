Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne 'Anne Dostu Hastanesi' unvanı verildi

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastanesi" unvanı verildi

Güncel Haberler

Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastanesi" unvanı verildi.

Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastanesi" unvanı verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" olmaya hak kazandı.

Hastanede, tek kişilik doğum ünitelerinde anne adayı seçtiği bir yakınıyla birlikte ev rahatlığında ve hareket özgürlüğü hissederek süreci tamamlayacak.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title