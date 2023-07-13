Silvan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil şarampole devrildi ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak sürücü kurtarılamadı.