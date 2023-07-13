Silvan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil şarampole devrildi ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak sürücü kurtarılamadı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ufuk İ. yönetimindeki 31 DC 272 plakalı otomobil, Silvan Bitlis kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Duygu İ, Nezir İ. ve Nehir İ. 112 Acil Sağlık ekiplerince Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Ufuk İ, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel