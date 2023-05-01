- Silvan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sağanak sonrası dolu yağışı etkisini gösterdi.

- Silvan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sağanak sonrası dolu yağışı etkisini gösterdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Diyarbakır için hafta sonuna sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Dünde kısa süreli etkisini gösteren yağış, bugünde Silvan ilçesinde öğle saatlerinde başladı. Sağanak yağış, öğleden sonra gök gürültüsü ile yerini dolu yağışına bıraktı. Saat 14.00 civarında başlayan şiddetli yağış ve dolu, yerini hafif yağmura bıraktı.