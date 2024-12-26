Silvan'da Ruhsatsız Silah Satışı İddiasıyla Şüpheli Gözaltına Alındı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen S.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda makineli tabanca, ruhsatsız tabancalar ve tarihi eserler ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde av bayisinde ruhsatsız silah sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selahattin Mahallesi'nde S.S'nin işlettiği av bayisinde ruhsatsız silah satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, makineli tabanca, 14 ruhsatsız tabanca, 182 tarihi eser olduğu değerlendirilen eski para ve bronz heykel ele geçirildi.???????
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.???????