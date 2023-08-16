Silvan'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Eyüp Kurt (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Batman kara yolu Yüksek Mahallesi'nde meydana geldi. F.B idaresindeki 34 ET 4682 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Eyüp Kurt idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurt, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Eyüp Kurt, buradan Diyarbakır'a sevk edildi. Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurt'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Gözaltına alınan sürücü F.B.?nin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)