Silvan'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ömer G., ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ömer G., ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi belediye önünde meydana geldi. A.Z.Y. yönetimindeki 65 NC 845 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer G.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ömer G. yola savrulurken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer G., kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü A.Z.Y. gözaltına alındı. Ömer G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.