Silvan'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.