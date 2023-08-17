Silvan'da Otomobilin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncel Haberler
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
15 Ağustos günü akşam saatlerinde Silvan ilçesi Batman Karayolu Yüksek Mahallesi'nde 34 ET 4681 plakalı aracın sürücüsü F.B., elektrikli bisiklet sürücüsü Eyüp Kurt'a çarptı. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye sevk etmişti. Ağır yaralı olan Kurt, dün hayatını kaybetti.
Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel