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Silvan'da otomobil takla attı, 5 kişi yaralandı

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Silvan kara yolu Karaçalı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı ve içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Silvan kara yolu Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Recep D.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 23 ACE 298 plakalı otomobil takla attı. Sürücü ile otomobildeki Ferit D., Yalçın Ş., Mehmet Ş., Harun D. ve Miraç D. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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