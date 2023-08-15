Silvan'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Eyüp Kurt (29) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Batman kara yolu Yüksek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobili, aynı yönde seyir halindeki Eyüp Kurt idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurt, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu Eyüp Kurt, buradan Diyarbakır'a sevk edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)