Silvan'da içme suyu tünel terfi istasyonu denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Silvan İçme Suyu Tünel Terfi İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, Yüksek Mahallesi tünel ağzı kapitaj ve terfi istasyonunun saniyede 220 litre suyu alarak ilçenin şebekelerine bıraktığını belirtti.

Terfi istasyonunun SCADA sistemine entegre olduğunu bildiren Tutşi, klorlama ve kontrollerin otomatik olarak bilgisayar üzerinden takip edildiğini kaydetti.

Silvan ilçesinde inşa ettikleri içme suyu şebeke hatları ile SCADA sisteminin Türkiye'de örnek model olduğuna dikkat çekti.

Silvan'da, DİSKİ'nin su numunelerini günlük, haftalık ve aylık alarak analizler gerçekleştirdiğini vurgulayan Tutşi, başta temizlik olmak üzere tesisin bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde yapıldığını aktardı.

DİSKİ'nin en temel motivasyonunun yerleşim yerlerine 24 saat kesintisiz ve çeşmeden içilebilir su sağlamak olduğunu dile getiren Tutşi, Silvan'a hizmet etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.