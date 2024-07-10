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Silvan'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 3 bin dönüm arazi zarar gördü.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 3 bin dönüm arazi zarar gördü.

Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi kırsalında, dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kırsal Yeniköy, Akdere ve Karaköy mahallelerine kadar ilerledi. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman'dan da itfaiye ekipleri, takviye olarak bölgeye gönderildi.

Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz ile Belediye Başkanı Sevim Biçici de bölgeye gelip, çalışmaları yakından takip etti. Yangın, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 bin dönüm arazi zarar gördü.

Ekiplerin hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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