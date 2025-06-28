Silvan'da Baraj Gölünde İnsan Bedeni Zannedilen Cisim Duba Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraj gölünde görülen ve insan bedenine benzetilen cisim, yapılan incelemeler sonucu duba olduğu belirlendi. Olay ile ilgili AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde baraj gölünün yüzeyinde görülen cisim, ekipleri harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler insan bedenine benzetilen cismin, duba olduğunu belirledi.Öğleden sonra Malabadi Köprüsü'ne yakın bir noktadaki Malabadi Baraj Gölü'nün yüzeyinde hareketsiz duran ve insan bedenine benzetilen bir cisim görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı araştırmada cismin duba olduğu tespit edildi.

haber-Kamera: İhsan YILMAZ/Silvan (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
THY, İran seferlerine yeniden başlıyor

Ateşkesin ardından THY'den İran kararı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Sakarya'daki yangının dumanı Eskişehir'i kapladı

Yangın şehir sınırlarını aştı, o kentimiz dumanla kaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.