Silvan'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 10 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı, 6 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarıbuğday Mahallesi'ndeki bir arazi nedeniyle aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri, dün Silvan ilçesinde bir kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırmak için biber gazı kullanarak havaya ateş açtı. Kavgada V.Y. (51), M.R.Y. (61), M.Y. (59) ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, aralarında Sarıbuğday Köyü Muhtarı Orhan Atan'ın da bulunduğu öğrenilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.