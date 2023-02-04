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SİLVAN'DA 78 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Silvan ilçesinde 78 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Silvan ilçesinde 78 köy yolu, ulaşıma kapandı. Silvan- Diyarbakır ve Silvan- Batman yolları ise kayan ve kara saplanan araçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Tokluca grup köy yolu ile Bagdere mevkisinde meydana gelen 2 kazada da 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Batman Güncel Haberler

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