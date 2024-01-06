Silvan Belediyesi Garaj Amirliğine Tehdit İddiasıyla 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediyeye ait garaj amirliğine gelerek, araçları yakacaklarını belirtip, personeli silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediyeye ait garaj amirliğine gelerek, araçları yakacaklarını belirtip, personeli silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Silvan Belediyesine ait garaj amirliğine önceki gün saat 21.00 sıralarında terör örgütü PKK/KCK adına gelen, 1'i silahlı ve yüzleri maskeli 4 kişinin, park halinde bulunan araçları yakacaklarını söyleyerek personeli tehdit ettikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında dün, 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda, şüphelilerin söz konusu gece kullandıkları belirlenen kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.