Silopi'den deprem bölgesine 195 tır yardım gönderildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesine 195 tır yardım gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin yaralarının sarılması için Silopi Kapalı Spor Salonunda toplanan yardımlar tırlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Kaymakam Cihat Koç, gazetecilere, depremden etkilenen bölgelere sevk edilen yardım tırlarının sayısının 195'i bulduğunu söyledi

Depremle ilgili kriz merkezini de aynı kapalı spor salonunda oluşturduklarını ifade eden Koç, "195 yardım tırından 70'i Irak'tan ülkemize giriş yapıp Silopi'den Kızılay üzerinden afet bölgelerine sevk edilen tırlardan oluşuyor ve bu yardımlar halen daha devam ediyor. Hem kendi hem Kızılay ve vakıf personelimiz ile öğretmenlerimiz, devlet memurlarımız ve vatandaşlarımız gönüllü olarak buradalar ve ciddi bir seferberlik içerisindeler. 190 tıra bugüne kadar para vermedik. Hepsi gönüllü olarak bu yarışın içerisinde oldular. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Esnafın da gereken desteği gösterdiğini dile getiren Koç, Irak'tan yapılan yardımlara değindi.

Koç, "Habur Mülki İdare Amirliği olarak Erbil Başkonsolosluğumuz da istişare halinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nden Irak merkezi hükümetinden Irak Türkmenlerinden çok ciddi destekler görüyoruz. Hem iş makinaları hem de yaşam malzemeleri boyutunda bu destekler gelmeye devam ediyor. Orada da bir kardeşlik türküsü yazılıyor. Allah razı olsun." diye konuştu.

Depremden etkilenen kentlerden ilçeye gelen 350 aile olduğunu ifade eden Koç, 1500'e yakın afetzedenin kriz merkezine müracaat ettiğini ve taleplerinin karşılandığını belirtti.

İlçede Hacı Mehmet Ökten Öğrenci Yurdunu depremzedelere tahsis ettiklerini, vatandaşların desteğiyle eşya döşediklerini anlatan Koç, bazı otellerin de depremden etkilenen vatandaşları misafir ettiğini söyledi.

Silopili vatandaşların 200'e yakın aileyi evlerinde barındırdığını belirten Koç, bugünlerin dayanışma ile aşılacağını ifade etti.

Koç, depremzedelere destek sunmaları için rehberlik ekipleri oluşturduklarını, oluşturdukları kreşlerin ve çocuk bakım merkezlerinin depremzede çocuklara hizmet sunduğunu kaydetti.