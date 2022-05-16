Son dakika: SİLOPİ'DEKİ SAKİNE CİNAYETİNDE 1 TUTUKLAMA - Haberler

Silopi ilçesindeki çöp toplama alanında bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulunan Sakine Kültür (37) cinayetiyle ilgili olarak, Sanat Sokağı'nda toplanan bir grup kadın eylem yaparak cinayeti protesto etti. Grup adına Silopi Belediyesi Kadın Kültür Merkezi'nden sosyolog Evin Hasaoğlu açıklama yaparak, "Biz bugün şiddete ve kadın kıyımına son derken bile dünyanın her yerinde kadınlar şiddete, hakaret, taciz ve tecavüze uğruyor. Şiddet ve katliamlar bir toplumsal sorun, bir insan hakları ihlalidir. Kadının konuşmasından, gülüşünden, giyiminden, kuşamından, kadının her türlü eylemini şiddet uygulamak için kendine haklı bir sebep olarak gören erkek egemen zihniyetin bakış açısı, şiddeti ve kıyımı meşru kılıyor. Bugün Silopi'de erkek terörüne bir kadın daha kurban etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sakine Kültür'e yapılan bu vahşet bütün topluma yapılmıştır? dedi. Açıklamanın ardından kadınlar 2 dakikalık oturma eylemi yaptı. Kadınlar sloganlaı attıktan sonra dağıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel