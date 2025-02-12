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Silopi'de Yeni Öğretmenlerle Bilgilendirme Toplantısı

Silopi'de Yeni Öğretmenlerle Bilgilendirme Toplantısı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, yeni atanan öğretmenlerle yapılan toplantıda, eğitimdeki güncel gelişmeler ve yeni eğitim politikaları ele alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesine yeni atanan öğretmenlerle toplantı yapıldı.

Silopi'de Koç İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Silopi Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve yeni atanan öğretmenler katıldı.

Toplantıda, Çandıroğlu, öğretmenlere eğitimdeki güncel gelişmeler ile yeni eğitim ve öğretim politikaları hakkında bilgi verdi.

Öğretmenlerin mesleki yaşam koşulları, sorumlulukları, öğretim yöntemleri gibi konuların görüşüldüğü toplantı soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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