Silopi'de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı törenle başladı.

Şehit Halil Barkın İlkokulunda düzenlenen törene, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen katıldı.

Kaymakam Partal, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, onlara sabahları düzenli kahvaltı yapmalarının önemini anlattı.

Daha sonra öğretmenler odasına geçen Partal, öğretmenlerle görüştü, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle tanıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen de ilçede bugün itibarıyla 45 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirterek, "İlçemizdeki tüm okullar yeni döneme hazır bir şekilde eğitim öğretime başlamıştır." dedi.