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Silopi'de yasa dışı yollardan getirilen 6 Hint şebeği ele geçirildi

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bir kamyonette, yaşa dışı yollardan yurda getirilen 6 Hint şebeği bulundu. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen şebekler, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bir kamyonette, yaşa dışı yollardan yurda getirilen 6 Hint şebeği bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Uygulama Noktasında arama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.

???????Ekipler kamyonetin kasasında, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen ve beslenmesine izin verilmeyen 6 Hint şebeği ele geçirdi.

Kamyonet sürücüsüne 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı.

Hint şebekleri, Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebeklerini Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderdiklerini bildirdi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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