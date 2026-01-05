Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "Narko Alan" uygulamasında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada 950 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, "Kararlıyız, uyuşturucu tacirlerini yakalamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.