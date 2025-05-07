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Silopi'de Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliği Düzenlendi

Silopi'de Trafik ve İlk Yardım Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 'Trafik ve İlk Yardım Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, trafik parkurunda akülü araçlarla sürüş yaparak trafik kurallarını öğrendi. Etkinlikte polis motosikletleriyle hatıra fotoğrafları çekildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Trafik ve İlk Yardım Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Silopi Devlet Hastanesi Kalite ve Destek Birimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte hastane bahçesine parkur kuruldu.

Çocuklar trafik parkurunda emniyet personelinin gözetiminde akülü araçlara binerek sürüş deneyimi yaşadı.

Etkinlik sırasında çocuklara temel trafik kuralları anlatıldı.

Parkurda tur atan çocuklar, polis motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Ülker, Trafik ve İlk Yardım Haftası'nın her yıl mayıs ayında kutlandığını anımsattı.

Kalite ve Destek Biriminin önerisiyle hastanede yatan çocuklara ve yakınlarına moral olması ve farkındalık oluşturması amacıyla etkinlik düzenlediklerini aktaran Ülker, "Katkılarından dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Etkinliğe çocuğuyla katılan Ekrem Yaman da çocukların trafik farkındalığı kazandığını program sayesinde çocukların polis ve jandarma ile sıcak bir iletişim kurduğunu belirtti.

Çocuklardan Kerem Yaman ise etkinlikle çok eğlendiğini dile getirdi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, Hastane Müdürü Cihat Demir, jandarma ve polis trafik ekipleri ve hasta yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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