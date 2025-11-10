Haberler

Silopi'de TIR'daki Yakıt Tankının İndirilmesi Sırasında Kaza: 2 Yaralı

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde TIR'dan yakıt tankının indirilmesi sırasında vincin halatının kopması sonucu 2 işçi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde TIR'daki yakıt tankı indirilirken vincin halatının kopması sonucu 2 işçinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Kasım'da öğleden sonra ilçenin Kizir mevkisinde meydana geldi. TIR'a yüklenen yakıt tankının indirilmesi sırasında, vincin halatı koptu. Olayda işçiler H.C. ve C.C. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.C. tedavisinin ardından taburcu edilirken, C.C. ise Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halatın kopmasıyla tankın üzerindeki işçilerin düştüğü görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
