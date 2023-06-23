Silopi'de TEMA Vakfı Erozyonla Mücadele ve Biyolojik Çeşitlilik Standı Açtı

Silopi ilçesinde TEMA Vakfınca erozyonla mücadele ve biyolojik çeşitlilik standı açıldı.

Sanat Sokağı'nda açılan stantta vatandaşlar bilgilendirildi, broşür dağıtıldı.

TEMA Vakfı ilçe sorumlusu Nesrin Ecer, yaptığı açıklamada, kurak ve sıcak bir mevsime sahip Silopi'de ağaçlandırmaya ve biyolojik çeşitliliğe dikkati çekmek istediklerini söyledi.

İlçenin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ecer, "İlçemiz çok verimli tarım arazilerine sahip bizde ata tohumunun kullanımının önemi hakkında halkı bilinçlendirmek, erozyonla mücadeleye ve biyolojik çeşitliliğin önemine vurgu yapmak istedik. Standımızla farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.