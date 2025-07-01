Silopi'de Taksi ile Minibüs Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde taksiyle çarpışan minibüsteki 2 çocuk hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Silopi ilçesi Kizir mevkisinde meydana geldi. Habur yönünden ilçe merkezine ilerleyen Ekrem U. yönetimindeki 73 T 2045 plakalı taksi, iddiaya göre arıza nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen F.B. yönetimindeki minibüs, taksiye çarptı. Kazada, minibüsteki 2 çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Mehmet Selim YALÇIN-Sekvan KÜDEN/DİYARBAKIR