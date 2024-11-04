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Silopi'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Silopi'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı noktalarda görüş mesafesinin 15 metreye kadar düşmesine neden oldu. Trafikteki sürücüler, sis nedeniyle hızlarını azaltmak zorunda kaldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Silopi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 15 metreye kadar düştü. Yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek yoldan sağlandığı İpekyolu'nda trafikteki sürücüler, sis nedeniyle hızlarını düşürerek ilerledi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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