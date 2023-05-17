Silopi'de Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kişi ise hastanede hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Sanat Sokağı'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen Seyithan G, Hasan Ö'ye silahlı saldırıda bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Hasan Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, olay yerinde polise teslim oldu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel