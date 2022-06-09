Silopi'de şiir dinletisi etkinliği düzenlendi - Haberler

Silopi'de şiir dinletisi etkinliği düzenlendi Silopi ilçesinde Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri tarafından şiir dinletisi etkinliği yapıldı. Silopi ilçesinde Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri tarafından şiir dinletisi etkinliği yapıldı. Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulunda Türkçe öğretmenleri ile öğrenciler tarafından düzenlenen şiir etkinliği okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasının ardından öğrenciler Türk edebiyatının önde gelen şairlerin şiirlerini okudu. Okul Müdürü Mehmet Mete, "Şiiri sevdirmek ve şiire teşvik etmek amacıyla dinleti düzenledik. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi. Dinletiye, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Aşlığ ve Eser Karal, Eğitim Gücü-Sen Şırnak İl Başkanı Ahmet Kutlu, öğrenciler ile veliler katıldı. AA / Mehmet Demirhan - Güncel Silopi Güncel Haberler

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