Silopi'de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi Vatan Mahallesi Mezartepe mevkiinde, henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),