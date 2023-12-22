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Silopi'de okula giren keçi güvenlik kamerasına yakalandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Düzova İlk ve Ortaokulu'na giren keçi, öğrencilerin şaşkınlıkla izlediği bir olaya neden oldu. Keçi, görevli personel tarafından okuldan çıkarıldı ve bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde okula giren keçiyi güvenlik kamerası kaydetti.

İlçede Düzova İlk ve Ortaokulu'na giden öğrencilerin peşine takılan keçi, okula girdi.

Koridorda keçiyi gören öğrenciler şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler keçiyi okuldan çıkaramayınca görevli personelden yardım istedi.

Keçi personel tarafından okuldan çıkarıldı. Güvenlik kamerası okula giren ve personel tarafından çıkarılan keçiyi görüntüledi.

Kaynak: AA / Güncel

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