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Silopi'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir odunlukta çıkan yangında yaklaşık 1 ton odun ve 5 ahşap kapı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde odunlukta çıkan yangında yaklaşık 1 ton odun kullanılamaz hale geldi.

Silopi ilçesi Cudi Mahallesi 3'üncü Cadde'de bulunan bir odunlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede odunluğun tamamını sararken, ihbar üzerine bölgeye Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 ton odun ile 5 ahşap kapı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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