Haberler

Silopi'de Motosiklet Kazasında 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kavşaktan çıkan hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesi İpekyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CFA 145 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan çıkan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan M.Y. (30) ve E.Y. (24) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.