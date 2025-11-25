Silopi'de Motosiklet Kazasında 2 Yaralı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kavşaktan çıkan hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Silopi ilçesi İpekyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CFA 145 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan çıkan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan M.Y. (30) ve E.Y. (24) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),