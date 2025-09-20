Silopi'de Mahsur Kalan 3 Oğlak İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde köprünün altında mahsur kalan 3 oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sahiplerine teslim edildi.
Olay, 16.00 sıralarında Kavallı köyünde meydana geldi. Köprünün alt kısmına çıkan oğlakların mahsur kaldığı ihbarı üzerine, Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla oğlaklar bulundukları yerden indirildi. Kurtarılan oğlaklar, sahiplerine teslim edildi.
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel