Silopi'de kurumlar arası voleybol turnuvası
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Silopi Kaymakamlığı tarafından 32 takımın katılımıyla kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.
Silopi Kaymakamlığı tarafından 32 takımın katılımıyla kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.
Silopi Gençlik Merkezi tarafından organize edilen turnuvaya 32 takım katıldı.
Turnuvada, Silopi Gençlik Merkezi birinci oldu. Turnuvada, dereceye giren takımlara kupaları verildi.
Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Akdan, turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel