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Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan zanlı tutuklandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçedeki 2. Cadde'de dün elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği gerekçesiyle İ.B'nin (34) polisteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İ.B, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçedeki 2. Cadde'de dün elindeki Kur'an-ı Kerim'i yırttığı ve küfrettiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İ.B'nin (34) polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.B, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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