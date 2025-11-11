Silopi'de "Kent Ormanı Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluştu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Kaymakamlık öncülüğünde ilçe ve belde belediyelerinin de desteğiyle hayata geçirilen "Kent Ormanı Projesi" kapsamında Silopi Nasır Ağa Tepesinde fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, Başverimli Beldesi Belediye Başkanı Medeni Tatar, Çalışkan Beldesi Belediye Başkanı Nadir Tosun ve Görümlü Beldesi Belediye Başkanı Şükrü Bakış, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlarla fidan dikti.

Proje kapsamında kasım ayı sonuna kadar ilçede 22 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Kaymakam Partal, amaçlarının Silopi'ye kent ormanı kazandırmak ve burayı sosyal bir alana dönüştürmek olduğunu söyledi.

"Bu fidanları yeşertip büyütebilirsek, Silopi'nin nefes alabileceği, insanların yürüyüş yapabileceği bir alan kazanmış olacağız. Toprak işleme çalışmalarını Dicle Elektrik üstlendi. Fidanlarımızı Orman İşletme müdürlüklerinden temin ettik ancak sadece dikmekle kalmayacağız; bakım ve sulama süreçlerini de sürdüreceğiz." diyen Partal, yaz aylarında fidanların belediyelerce sulanacağını belirtti.

Partal, bir kent orman oluşturup Silopililerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu ağaçların büyümesinin en önemli yolu, Silopililerin bu projeyi sahiplenmesidir." dedi.

Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı ise kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde ilçede 22 bin fidan dikilmesi için bir kampanya başlatıldı. Silopi'nin gerçekten ağaca ve oksijene ihtiyacı var. Ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Belediye olarak bu sürecin bakım ve sulama kısmını üstleneceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hazır. Amacımız sadece dikmek değil, yeşertmek. Silopi'ye yeşil bir görüntü kazandırmak istiyoruz. Bu yıl hep birlikte 'Yeşil Bir Silopi' hedefiyle çalışacağız." diye konuştu.

AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde saat 11.11'de gerçekleştirilen etkinliğin anlamlı olduğunu dile getirerek, Kaymakamlığımız öncülüğünde buraya çok güzel bir kent ormanı kazandırıyoruz. Silopi'nin en büyük eksiklerinden biri kent ormanı ve millet bahçesiydi. Şimdi bu eksiklik gideriliyor, bu bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.