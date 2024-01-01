Silopi'de kaybolan inek kepçe ile kurtarıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 gün önce kaybolan ve çamura saplanmış halde bulunan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Sahibi ineği kurtaramayınca köyde çalışma yürüten kepçe operatöründen yardım istedi. Kepçe operatörü halatla bağladığı ineği kepçe yardımıyla saplandığı çamurdan çıkardı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 gün önce kaybolan ve çamura saplanmış halde bulunan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Silopi'nin Kapılı köyünde Muhammed Çaltu'ya ait inek 2 gün önce kayboldu.
Yapılan aramalar sonucu İnek, köyden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta dere kenarında çamura saplanmış halde bulundu.
Sahibi ineği kurtaramayınca köyde çalışma yürüten kepçe operatöründen yardım istedi.
Kepçe operatörü halatla bağladığı ineği kepçe yardımıyla saplandığı çamurdan çıkardı.
Muhammed Çaltu, kepçe operatörüne teşekkür etti.