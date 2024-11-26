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Silopi'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Silopi'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, MHP teşkilatları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. MHP İl Başkanı Saluci, kan vermenin insani bir görev olduğunu vurgulayarak herkesin desteğini beklediklerini ifade etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Şırnak Kan Bağış Merkezi tarafından İpekyolunda düzenlenen kampanyaya, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Mhp İl Başkanı Koçero Saluci, MHP Silopi İlçe Başkanı Selim Ergin, Görümlü Belediye Başkanı Şükrü Bakış ve partiler kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

Kan vermenin insani bir görev olduğunu belirten Saluci, il ve ilçe teşkilatıyla kan bağışında bulunduklarını belirtti.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Saluci, kan stoklarının yeterli seviyeye ulaşması için herkesi kan vermeye davet etti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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